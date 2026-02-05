Реклама

Мужчина домогался спящей 17-летней попутчицы на борту самолета

Американец домогался спящей 17-летней попутчицы в самолете Alaska Airlines
Алина Черненко

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Мужчина угодил в тюрьму за домогательства к спящей 17-летней попутчице на борту самолета Alaska Airlines. Об этом сообщает портал Fox 13 Seattle.

Уточняется, что инцидент на рейсе из Анкориджа в Сиэтл, США, произошел 15 января 2025 года, однако приговор 29-летнему жителю Аляски Трейтону К. Баллоту озвучили только в феврале 2026-го. По словам прокуроров, американец неоднократно прикасался к внутренней стороне бедра девушки и продолжал совершать насильственные действия сексуального характера, несмотря на то, что она отдергивала его руку и блокировала его столиком и мягкой игрушкой.

После того как пострадавшая сообщила о произошедшем матери, сидевшей позади нее, бортпроводники пересадили ее на другое место. Баллота арестовали по прибытии в Сиэтл. Судья постановил, что после отбытия 18-месячного тюремного срока мужчина должен будет находиться под надзором в течение 10 лет.

Первый помощник прокурора США Нил Флойд заявил в суде, что за последние несколько лет в Западном Вашингтоне было зафиксировано значительное количество жалоб на сексуальные нападения на борту самолетов.

«Этот приговор должен послужить предупреждением для тех, кто считает, что может воспользоваться обстановкой в ​​самолете, чтобы совершать насилие над уязвимыми жертвами. Мы будем расследовать эти дела и, если необходимо, доводить их до суда, чтобы добиться справедливости», — подчеркнул Флойд.

В 2024 году в самолете этой же авиакомпании пастор накинул на колени 18-летней попутчицы куртку и стал трогать ее бедра и пах, а затем добрался и до груди. Девушка рассказала обо всем стюардессам.

