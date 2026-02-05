Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:07, 5 февраля 2026Из жизни

Мужчина в панаме ограбил ювелирную лавку на 31 миллион рублей и уехал на мотоцикле

В Таиланде преступник в панаме ограбил ювелирный магазин на 13 миллионов батов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Полиция Таиланда разыскивает преступника, который ограбил ювелирную лавку в Бангкоке на 13 миллионов батов (31,6 миллиона рублей). Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел поздно вечером 31 января в крупном торговом центре (ТЦ). В ювелирном магазине находились четыре сотрудницы. В десять часов вечера торговая точка закрылась, однако женщины остались, чтобы сделать отчет о продажах за день. Они опустили железные жалюзи на входе не до конца.

Около половины одиннадцатого, под жалюзи пролез вооруженный мужчина в желтой панаме. Он наставил на сотрудниц пистолет и потребовал отдать украшения. Затем он облил помещение бензином и заявил, что сожжет весь ТЦ, если женщины не подчинятся. Сотрудницы отдали ему золото на 13 миллионов батов и еще почти 200 тысяч батов (479 тысяч рублей) наличными. После этого грабитель покинул магазин и уехал с места преступления на мотоцикле.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

В полиции быстро установили личность злоумышленника и сейчас разыскивают его. К следователей появились подозрения, что сотрудницы ювелирной лавки были с ним в сговоре, так как оставили жалюзи не до конца опущенными. Женщины отрицают вину и говорят, что все торговцы не до конца закрывают жалюзи, если задерживаются после работы. Тем не менее они остаются в списке подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в США вор ночью проник в дом, чтобы поесть. Он съел свинину и забыл на месте преступления свои документы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ высказались о сроках завершения конфликта на Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Россиянка выпала из окна 13-го этажа и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok