Мужчина в панаме ограбил ювелирную лавку на 31 миллион рублей и уехал на мотоцикле

В Таиланде преступник в панаме ограбил ювелирный магазин на 13 миллионов батов

Полиция Таиланда разыскивает преступника, который ограбил ювелирную лавку в Бангкоке на 13 миллионов батов (31,6 миллиона рублей). Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел поздно вечером 31 января в крупном торговом центре (ТЦ). В ювелирном магазине находились четыре сотрудницы. В десять часов вечера торговая точка закрылась, однако женщины остались, чтобы сделать отчет о продажах за день. Они опустили железные жалюзи на входе не до конца.

Около половины одиннадцатого, под жалюзи пролез вооруженный мужчина в желтой панаме. Он наставил на сотрудниц пистолет и потребовал отдать украшения. Затем он облил помещение бензином и заявил, что сожжет весь ТЦ, если женщины не подчинятся. Сотрудницы отдали ему золото на 13 миллионов батов и еще почти 200 тысяч батов (479 тысяч рублей) наличными. После этого грабитель покинул магазин и уехал с места преступления на мотоцикле.

В полиции быстро установили личность злоумышленника и сейчас разыскивают его. К следователей появились подозрения, что сотрудницы ювелирной лавки были с ним в сговоре, так как оставили жалюзи не до конца опущенными. Женщины отрицают вину и говорят, что все торговцы не до конца закрывают жалюзи, если задерживаются после работы. Тем не менее они остаются в списке подозреваемых.

