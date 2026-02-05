Реклама

На Западе испугались предупреждения России о войсках НАТО на Украине

Express: На Западе испугались предупреждения МИД РФ о войсках НАТО на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина
Фото: Anne Kauranen / Reuters

На Западе выразили беспокойство из-за предупреждения МИД России о возможных последствиях отправки войск стран НАТО на Украину. Об этом пишет Daily Express.

«Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения», — говорится в сообщении.

Речь идет о заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Дипломат сообщила, что войска стран Североатлантического альянса окажутся законной целью для Вооруженных сил (ВС) России, если их разместят на Украине.

1 февраля заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что размещение иностранных войск на территории Украины неприемлемо для России. Он подчеркнул, что безопасность Киева будет обеспечена только в случае, если Москва будет уверена в том, что Украина не используется для создания угрозы России.

