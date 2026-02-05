Назван еще один участник переговоров по Украине в Абу-Даби

На переговорах в Абу-Даби присутствовал главком НАТО в Европе Гринкевич

На переговорах России, США и Украины в Абу-Даби присутствовал генерал Алексус Гринкевич, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного представителя генерала.

По его словам, Гринкевич участвовал во встрече, чтобы обсудить ряд «деликатных вопросов». Источник не стал раскрывать содержание беседы.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию конфликта. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

По итогам второго раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби ожидается коммюнике от принимающей стороны, а не общее совместное заявление сторон.