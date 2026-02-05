Названо «самое страшное оружие» России

Обозреватель Баранец: Россия имеет самое страшное оружие, которое боятся США

Россия имеет самое страшное, самое сильное оружие, способное защитить страну в случае прямого ядерного противостояния. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с телеканалом «Царьград».

«Мы еще не применили ядерное оружие, всего лишь попробовали "Орешник" без ядерной боеголовки. А вы посмотрите, какая паника до сего дня в Пентагоне! А у нас ведь еще и "Тополя", и "Ярсы", у нас "Авангард" и "Буревестник", у нас в конце концов "Посейдон", которого они боятся», — сказал Баранец.

По его словам, если Россия применит против США подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергоустановками, то «там все побережье смоет». «Уже посмотрели, что пишут американские специалисты: при появлении "Буревестника" любой американский зонтик бесполезен, он превратится в дырявое корыто. А у нас еще есть другие ракеты. Как в той песне поется: "У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем», — отметил эксперт.

В октябре 2025 года Россия провела испытания «Посейдона», в ходе которых удалось запустить атомную энергетическую установку. Западное издание Army Recognition считает, что подводный аппарат может стать «запасным» элементом ядерной триады России и будет атаковать цели из засады. В критической ситуации «Посейдон» могут подготовить для зависания на глубине, которое позволит внезапно атаковать цель.