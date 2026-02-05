Реклама

14:47, 5 февраля 2026Экономика

Объем торгов золотом почти удвоился в России

Объем торгов золотом вырос на Мосбирже в январе в 1,9 раза
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем торгов золотом на рынке драгметаллов Мосбиржи вырос год к году в январе на 87 процентов, то есть почти удвоился, составив 25,6 тонны. Об этом сообщила пресс-служба российской торговой площадки.

При этом показатели других драгметаллов и вовсе взлетели в разы — серебром в 5 раз, до 106,8 тонны, палладием — в 10 раз, до 464 килограммов, платиной — в 6 раз, до 303 килограммов.

Общее количество сделок выросло в 2,5 раза, почти до полумиллиона. При этом, проявляя значительную активность в торгах платиной, серебром и палладием с долей в 64, 62 и 52 процента соответственно, частные инвесторы заняли в январе лишь 5 процентов в объеме биржевых торгов золотом, говорится в материалах.

Торги стали активнее на фоне значительной волатильности драгметаллов в начале 2026 года, когда за рекордным ростом следует столь же стремительный обвал стоимости. По итогам первой торговой недели стало известно, что объем сделок с серебром на Мосбирже подскочил с обычных в 2025-м 1,3 тонны до 5,4 тонны.

