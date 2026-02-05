Реклама

Наука и техника
14:38, 5 февраля 2026Наука и техника

Обнаружены неочевидные факторы развития инфаркта

JAMA Psychiatry: Психические расстройства повышают риск инфарктов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Крупный обзор данных более чем 22 миллионов человек показал, что некоторые психические расстройства могут быть связаны с повышенным риском инфаркта и других острых сердечных состояний. Анализ провели исследователи из Университета Калгари, изучив десятки ранее опубликованных работ. Результаты исследования опубликованы в JAMA Psychiatry.

Наиболее устойчивую связь ученые обнаружили для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и нарушений сна. У людей с ПТСР риск инфаркта оказался заметно выше, чем у тех, кто не сталкивался с этим расстройством. Повышенный риск также наблюдался при депрессии и тревожных расстройствах, хотя в этих случаях данные были менее однозначными.

Авторы отмечают, что психические расстройства часто сочетаются с уже известными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний — повышенным давлением, диабетом, нарушениями обмена веществ. Кроме того, хронический стресс, воспаление и проблемы со сном могут дополнительно нагружать сердечно-сосудистую систему.

Исследователи подчеркивают: речь идет не о прямой причине, а о статистической связи. Тем не менее результаты указывают на важность комплексного подхода к здоровью — когда психическое состояние рассматривается не отдельно, а как часть общего сердечно-сосудистого риска.

Ранее ученые выяснили, что препарат против подагры снижает риск сердечных проблем.

