Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись на родину

Самолет с 157 освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Этим бортом на родину вернулись 157 бойцов. Рейс вылетел из Белоруссии.

Днем 5 февраля Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле «157 на 157». Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области. Посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия обладает информацией о пытках, которым подвергались бойцы в украинском плену. «Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась та медицинская помощь, которая реально могла бы помочь и привести к спасению. У нас есть данные о вопиющих случаях, когда наши военнопленные были замучены», — сказала она.