Экономика
08:17, 5 февраля 2026Экономика

Пенсии работающих россиян выросли меньше инфляции

«Известия»: Пенсии работающих россиян выросли на 78 процентов с 2016 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

С 2016 года по конец 2025-го пенсии работающих россиян увеличились на 78 процентов, тогда как инфляция за отчетный период составила 83 процента. Об отставании динамики соцвыплат этой категории граждан от темпов роста потребительских цен сообщает газета «Известия».

К концу декабря средняя пенсия работающих пожилых россиян, согласно данным Соцфонда, достигла 21,4 тысячи рублей. Показатель заметно отстал от выплат тех, кто продолжает трудиться. У последних средний размер пенсии к тому времени составил почти 24 тысячи рублей.

Работающим пенсионерам стали вновь повышать выплаты с учетом инфляции только с прошлого года. До этого власти не проводили индексацию на протяжении девяти лет кряду. Несмотря на это, пенсии трудоустроенных граждан с тех пор (с 2016 года) увеличились в среднем примерно на 9,4 тысячи рублей, если учитывать официальную статистику выплат от Росстата.

Прожить на одну только пенсии в России сейчас крайне трудно, отмечала ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Чтобы сохранить достойный уровень жизни в старости, поясняла она, пожилым гражданам следует продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста. В противном случае, указала эксперт, они столкнутся с нехваткой денежных средств на ключевые нужды.

