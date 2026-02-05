Реклама

Посол предостерег Великобританию от изъятия российских активов

Посол Келин: Изъятие российских активов будет иметь последствия для Британии

Фото: Pixabay

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости предостерег Великобританию от изъятия российских активов.

«Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что британские банки открыто высказывают опасения из-за возможных судебных исков со стороны России и дальнейших финансовых потерь.

Послы стран Европейского союза на закрытой встрече 4 февраля согласовали детали кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, две трети из этих средств направят на закупку вооружений у европейских оборонных концернов. В США оружие, в соответствии с одобренными правилами, будет приобретаться лишь при отсутствии европейских аналогов. Вернуть средства по кредиту Киев должен будет только в случае получения от Москвы компенсаций за разрушение инфраструктуры.

