Работник морга украл у российского военного миллионы рублей

В Петербурге поймали работника морга, укравшего у погибшего военного 2 млн руб.

В Санкт-Петербурге задержан 25-летний работник морга по подозрению в краже двух миллионов рублей с банковской карты погибшего военнослужащего из Северной Осетии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Сейчас молодой человек находится под стражей. Его доставили в Северную Осетию для дальнейшего следствия. Отмечается, что он полностью возместил потерпевшей стороне похищенные деньги.

По данным правоохранителей, в полицию обратился отец военнослужащего. Он рассказал, что в марте 2025 года семье сообщили о гибели сына, и в это же время с его банковской карты исчезли деньги.

Оперативники установили, что в этот период времени подозреваемый помогал в работе морга в Курске. Он принимал участие в процедуре по установлению личности павших. Тогда у него был доступ к конфиденциальной информации и он совершил кражу.

Ранее сообщалось, что под Белгородом Старооскольский городской суд приговорил бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича к 5,5 года лишения свободы за кражу денег у бойцов специальной военной операции (СВО).