13:19, 5 февраля 2026Мир

Раскрыто отличие переговоров в Абу-Даби от всех прошлых встреч

ТАСС: Атмосфера на переговорах в Абу-Даби более деловая, чем на прошлых встречах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Атмосфера на переговорах по урегулированию конфликта в Абу-Даби более деловая, чем на всех прошлых встречах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Безусловно, не без разногласий. Но атмосфера более деловая, чем на всех прошлых встречах», — передает агентство слова своего собеседника.

Уточняется, что Россия видит признание Донбасса российским всеми странами частью возможного «большого договора» по Украине. По его словам источника, для Москвы этот вопрос носит принципиальный характер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби продолжаются. Однако он отметил, что подводить итоги преждевременно.

