«Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

ТАСС: Москва видит признание Донбасса за Россией частью большого договора

Россия видит признание Донбасса российским всеми странами частью возможного «большого договора» по Украине. Об этом сообщил западный источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров, проходящих в Абу-Даби.

По его словам, для Москвы этот вопрос носит принципиальный характер. Источник подчеркнул, что российская сторона придает признанию Донбасса особое значение и считает его одним из ключевых элементов будущих договоренностей.

Встречу в Абу-Даби оценили как продуктивную

Трехсторонние консультации по вопросам безопасности с участием России, Украины и США проходят в столице Объединенных Арабских Эмиратов в несколько этапов. Первый раунд переговоров состоялся 23-24 января. Второй раунд начался в среду, 4 февраля.

По завершении первого дня второго этапа переговоров глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что встреча прошла продуктивно, стороны сосредоточились на практических шагах и поиске конкретных решений.

Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения Рустем Умеров глава украинской делегации и секретарь СНБО Украины

По его словам, украинская делегация по итогам переговоров готовит доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому.

США назвали самые сложные темы в переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ход консультаций, отметил, что, несмотря на определенный прогресс, на повестке переговоров все еще остаются наиболее сложные темы. По его словам, к ним относятся территориальные аспекты конфликта и гарантии безопасности для Киева.

MOFA: UAE Ministry of Foreign Affairs / Reuters

Рубио признал, что перечень нерешенных проблем заметно сократился, однако самые главные вопросы пока не нашли окончательного решения. Он подчеркнул, что это продолжает осложнять переговорный процесс, на фоне чего боевые действия все еще продолжаются.

Спецпредставитель Путина рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби

С оценкой итогов первого дня переговоров выступил и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он заявил, что в Абу-Даби совместно с администрацией президента США Дональда Трампа ведется активная работа по восстановлению российско-американских отношений, в том числе по экономическому направлению.

Дмитриев уточнил, что российско-американская группа по экономическому сотрудничеству провела отдельную встречу в Абу-Даби в четверг, 5 февраля.

Кроме того, Дмитриев выразил мнение, что попытки европейских стран вмешаться в переговорный процесс могут свидетельствовать о прогрессе в переговорном процессе.

Как ранее сообщали источники, в ходе переговоров делегации России, Украины и США обсуждают широкий круг вопросов. В центре внимания находятся экономические аспекты возможного соглашения, территориальная проблематика, а также механизмы прекращения огня

Зеленский понадеялся на скорое окончание конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что рассчитывает на завершение конфликта в обозримой перспективе. В интервью французскому телеканалу France 2 он выразил надежду, что мирное урегулирование будет достигнуто не позднее начала 2027 года.

Кроме того, Зеленский сообщил о возможной подготовке обмена военнопленными между Россией и Украиной. По его словам, соответствующие шаги могут быть предприняты в ближайшее время, однако конкретных сроков не назвал.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Украинский лидер также отметил, что урегулирование конфликта должно быть «реалистичным». Он подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Киева и призвал западных партнеров усилить давление на Москву.

В Абу-Даби начался второй день консультаций

В четверг, 5 февраля, в Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины. Рустем Умеров сообщил, что работа продолжается в прежних форматах: в рамках общих консультаций, а также в профильных рабочих группах.

Глава украинской делегации добавил, что итоги текущего раунда переговоров будут объявлены после их завершения.