21:27, 5 февраля 2026Путешествия

Россиян призвали отказаться от посещения одной страны

МИД РФ порекомендовал россиянам не посещать Бенин из-за ситуации с безопасностью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

МИД России призвал граждан страны воздержаться от поездок в Бенин после попытки государственного переворота в стране в декабре 2025 года. Предупреждение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве указали, что в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности и террористических акций в северных районах Бенина правоохранительные органы работают в усиленном режиме.

«МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Бенин без крайней необходимости», — говорится в сообщении.

7 декабря военный комитет Бенина во главе с подполковником Тигри Паскалем заявили об отстранении президента страны Патриса Талона и о переходе власти в их руки, однако вскоре после этого путчисты были арестованы бойцами Республиканской гвардии.

