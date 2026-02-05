Реклама

Наука и техника
12:20, 5 февраля 2026Наука и техника

Российские дроны получат «Торт»

В России представили облегченную катушку для проводных дронов «Торт»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Новую катушку для FPV-дронов на оптоволокне, которую получат российские аппараты, впервые представили на выставке беспилотных комплексов «Дронтех» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В компании-разработчике «БПЛА 52» рассказали, что «Торт» на десять процентов легче аналогов. «Изделие отличают пониженные требования к подготовке операторов БПЛА. Оно устойчиво к ударам и вибрациям, позволяет резкие маневры», — отметили там.

Обрывы оптоволокна предотвращает технология намотки провода. Изделие можно эксплуатировать при температурах от минус 20 до 40 градусов Цельсия.

В январе журнал Forbes писал, что американские военные начали отрабатывать методы защиты от дронов на оптоволокне.

В ноябре издание Business Insider сообщило, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции начали применять оптоволоконные дроны с дальностью до 50 километров. Такие аппараты неуязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

