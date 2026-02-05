Российский баскетболист оценил побег в США фразой «совершенно другая страна»

Баскетболист Елантонцев оценил побег в США фразой «совершенно другая страна»

Российский баскетболист Кирилл Елатонцев, который сбежал из клуба «Локомотив-Кубань» в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) в США, высказался о своем решении. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он оценил Америку фразой «совершенно другая страна». «Но команда приняла меня хорошо и помогла адаптироваться к местному быту. Кроме того, здесь другая система тренировок и матчей, другие правила — в общем, отличия практически везде», — заявил Елатонцев.

Ранее баскетболист рассказал о проблемах в краснодарской команде. По словам игрока, спортивный директор «Локомотива» Виктор Мелешенко пытался вручить ему повестку в военкомат.

Елатонцев выступает за клуб «Оклахома Сунерз» в NCAA c декабря прошлого года. «Локомотив-Кубань» обвинил россиянина в самовольном уходе из команды и обратился по этому поводу в Российскую федерацию баскетбола, Международную федерацию баскетбола и NCAA.