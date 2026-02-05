Реклама

08:17, 6 февраля 2026

Российский хоккеист рассказал о встрече с Трампом


Владислав Уткин

Фото: James Guillory-USA TODAY Sports / Reuters

Российский хоккеист Евгений Кузнецов рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Его рассказ можно посмотреть в программе «Салавата Юлаева» «ПНХШОУ».

«Завели в Овальный кабинет, завели прессу. Потом было обычное общение. Крутой мужик, всех знает примерно. К нам вообще хорошо [относится], говорит: "Вы — русские"», — сказал Кузнецов.

Кроме того, Кузнецов признался, что сильно волновался при встрече с американским президентом, поэтому ничего ему не сказал. «Что сказать? Отрежут язык, если что-то не то скажешь», — отметил хоккеист.

Текущий сезон игрок начинал в «Металлурге», затем он перешел в «Салават Юлаев». В составе уфимской команды он провел семь матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативных передачи.

Кузнецов побывал в Белом доме во время традиционной встречи обладателей Кубка Стэнли с президентом США. Россиянин выиграл этот трофей в 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз». За столичных он выступал с 2014 по 2024 годы, после чего перешел в «Каролину Харрикейнз».

Кроме того, Кузнецов в 2014 году выиграл чемпионат мира в составе сборной России. Эта победа на текущий момент является последним успехом россиян на мировых первенствах.

