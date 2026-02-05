Реклама

Российского моряка приговорили к тюрьме в Британии

Суд Лондона приговорил капитана Мотина к шести годам тюрьмы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Phil Noble / Reuters

Суд Лондона приговорил 59-летнего российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина к шести годам тюремного заключения за столкновение судна с американским нефтяным танкером Stena Immaculate. Об этом сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что 11 месяцев, которые капитан провел в предварительном заключении, будут учтены в общем сроке наказания. Кроме того, он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 37 месяцев лишения свободы.

10 марта 2025 года нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании, из-за чего на борту обоих судов возникли пожары.

В результате столкновения судов пострадали не менее 32 человек. Их доставили в порт Гримсби, где им была оказана необходимая помощь. Всех пострадавших осмотрели и определили характер полученных ранений. Всего на обоих судах находились 36 человек.

