Сбежавшую от насилия в семье россиянку освободили от обвинений в краже

Дело о краже против сбежавшей от насилия в семье Айны Манькиевой прекратили

Следователи прекратили уголовное преследование Айны Манькиевой, которая сбежала от насилия в семье из Ингушетии. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщает группа «Марем» в своем Telegram-канале.

В прошлом году в отношении девушки было возбуждено дело о краже — мать обвинила ее в краже 20 тысяч рублей. На тот момент Манькиева уже несколько месяцев проживала в Москве, куда сбежала от своей семьи. Она признавалась, что неоднократно подверглась изнасилованию со стороны родственников в Ингушетии, и в апреле 2025 года решила бежать от них.

Девушку задержали 15 января текущего года, но, предположительно, из-за огласки в СМИ отпустили и не передали обратно семье. Одновременно с этим следователи начали заново рассматривать ее дело и на этот раз не нашли в действиях Манькиевой состава преступления.