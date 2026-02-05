Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:36, 5 февраля 2026Силовые структуры

Сбежавшую от насилия в семье россиянку освободили от обвинений в краже

Дело о краже против сбежавшей от насилия в семье Айны Манькиевой прекратили
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: @24_kg

Следователи прекратили уголовное преследование Айны Манькиевой, которая сбежала от насилия в семье из Ингушетии. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщает группа «Марем» в своем Telegram-канале.

В прошлом году в отношении девушки было возбуждено дело о краже — мать обвинила ее в краже 20 тысяч рублей. На тот момент Манькиева уже несколько месяцев проживала в Москве, куда сбежала от своей семьи. Она признавалась, что неоднократно подверглась изнасилованию со стороны родственников в Ингушетии, и в апреле 2025 года решила бежать от них.

Девушку задержали 15 января текущего года, но, предположительно, из-за огласки в СМИ отпустили и не передали обратно семье. Одновременно с этим следователи начали заново рассматривать ее дело и на этот раз не нашли в действиях Манькиевой состава преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Мужчина расправился с бывшей возлюбленной при помощи GPS-трекера в мягкой игрушке

    Раскрыта тактика ВСУ по запуску беспилотников по регионам России

    Мужчина домогался спящей 17-летней попутчицы на борту самолета

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok