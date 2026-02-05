Реклама

20:28, 5 февраля 2026Забота о себе

Составлен четкий план для борьбы с алкоголизмом

Эксперт Лейтао: Алкоголику важно всегда поддерживать тесную связь с семьей
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom

Президент Генерального совета анонимных алкоголиков Бразилии Джамиль Рибейро Лейтао составил четкий план из семи пунктов для борьбы с алкоголизмом. Об этом пишет издание Metropoles.

Во-первых, по словам Лейтао, необходимо признаться самому себе, что алкоголь действительно стал серьезной проблемой. Во-вторых, стоит избегать мест и ситуаций, которые провоцируют употребление спиртных напитков. В-третьих, важно всегда поддерживать тесную связь с семьей или лицами, готовыми в любой момент прийти на помощь, объяснил специалист.

Следующим пунктом он назвал составление четкого распорядка дня, в который можно включить посещение различных мероприятий. Кроме того, эксперт призвал не винить себя за рецидивы. Заключительными двумя пунктами он назвал посещение специальных групп поддержки, а также обращение за медицинской и психологической помощью в случае необходимости.

Ранее нарколог Антон Рудковский перечислил признаки начинающегося алкоголизма. По его словам, на формирующуюся зависимость указывает синдром отмены при прекращении употребления спиртных напитков.

