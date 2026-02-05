Стало известно о подготовке коммюнике по итогам переговоров в Абу-Даби

ТАСС: ОАЭ по итогам встречи РФ, США и Украины могут выпустить коммюнике

По итогам второго раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби ожидается коммюнике от принимающей стороны, а не общее совместное заявление сторон. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом встречи.

«Скорее всего, речь идет о коммюнике от хозяина площадки, то есть ОАЭ. Это пока не общий документ», — стало известно собеседнику агентства. Он пояснил, что в сообщениях об итоговом документе возникла некоторая путаница.

По словам источника, атмосфера на текущих переговорах более конструктивная и деловая по сравнению со всеми предыдущими встречами. «Безусловно, не без разногласий. Но атмосфера более деловая, чем на всех прошлых встречах», — отметил он.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию конфликта. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.