22:11, 5 февраля 2026

Трамп сделал неожиданное заявление о России и Украине

Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
Марина Совина
Фото: Francis Chung / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы предотвратил начало ядерной войны между Россией и Украиной. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Помимо этого, как утверждает американский лидер, он также не позволил начаться ядерным войнам между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем.

Ранее Трамп после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что стороны почти добились урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что для урегулирования украинского конфликта предстоит проделать еще значительный объем работы.

