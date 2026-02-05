Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 5 февраля 2026Мир

В Кремле назвали условие диалога с США по ДСНВ

Песков: Россия будет вести диалог по ДСНВ при конструктивном ответе США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Москва будет вести диалог с Вашингтоном по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) при условии получения конструктивных ответов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», — сказал Песков, комментируя возможность реакции США на российскую инициативу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва испытывает сожаление из-за истечения срока действия ДСНВ. При этом представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохранит ответственный, внимательный подход к теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ожидается прогресс». Завершились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. О чем договорились стороны?

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    «РУС-ПЭ» сможет выполнять задачи днем и ночью

    Орбан жестко высказался о политике ЕС по Украине

    Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok