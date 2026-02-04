В МИД назвали полезным Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

МИД России: ДСНВ был полезен и выполнял свои функции, несмотря на проблемы

В Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) были очевидные проблемы, однако, несмотря на это, он выполнял свои функции и был полезен, содействуя дестимулированию гонки стратегических вооружений. Так в МИД России прокомментировали истечение срока действия ДСНВ.

«Несмотря на очевидные проблемные моменты, ДСНВ в целом выполнял свои основные функции. Заключение договора и годы его первоначально успешного осуществления содействовали дестимулированию гонки стратегических вооружений, позволив предпринять значительные сокращения СНВ в арсеналах сторон», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД России отметили, что благодаря ограничениям, которые были обозначены в документе, на долгосрочной основе был обеспечен достаточный уровень предсказуемости.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп позже сделает заявление на тему истечения срока ДСНВ.