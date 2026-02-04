Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 4 февраля 2026Мир

В МИД назвали полезным Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

МИД России: ДСНВ был полезен и выполнял свои функции, несмотря на проблемы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) были очевидные проблемы, однако, несмотря на это, он выполнял свои функции и был полезен, содействуя дестимулированию гонки стратегических вооружений. Так в МИД России прокомментировали истечение срока действия ДСНВ.

«Несмотря на очевидные проблемные моменты, ДСНВ в целом выполнял свои основные функции. Заключение договора и годы его первоначально успешного осуществления содействовали дестимулированию гонки стратегических вооружений, позволив предпринять значительные сокращения СНВ в арсеналах сторон», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД России отметили, что благодаря ограничениям, которые были обозначены в документе, на долгосрочной основе был обеспечен достаточный уровень предсказуемости.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп позже сделает заявление на тему истечения срока ДСНВ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Украинских беженцев перестали принимать на языковые курсы в Германии

    Трамп призвал аятоллу Хаменеи «очень побеспокоиться»

    Шведские полицейские захотели ходить на гей-парады в форме и в рабочее время

    Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

    Песков объяснил уход спецпредставителя Путина

    Стало известно о визите советника Макрона в Москву

    На Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok