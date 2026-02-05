Реклама

В Молдавии заявили об открытости к «креативным идеям» для вступления в ЕС

Глава МИД Молдавии Попшой: Кишинев открыт к креативным идеям вступления в ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Молдавия открыта к креативным идеям в вопросах, касающихся вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил глава молдавского МИД Михаил Попшой в интервью изданию Euroactiv.

«Мы открыты к креативным идеям. Конечная цель, разумеется, — стать полноправным членом со всеми остальными государствами ЕС», — сказал он.

По словам главы молдавского МИД, прогресса вступления в ЕС необходимо добиться до следующих президентских выборов в 2028 году.

Ранее Попшой рассказал, что власти Молдавии не исключают объединения с Румынией после проведения референдума. Первоначально с такой идеей выступила президент республики Майя Санду.

