Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:16, 5 февраля 2026Наука и техника

В России призвали вернуть поезда с ядерными ракетами

Коротченко призвал поставить на вооружение БЖРК «Баргузин» после СНВ-3
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: George Shuklin / Wikimedia

России следует поставить на вооружение боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). С таким призывом выступил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает ТАСС.

«Если США выходят из договора, то нам предстоит принять решение о развертывании серийного производства и постановке на боевое дежурство в структуре Ракетных войск стратегического назначения БЖРК "Баргузин"», — сказал он.

Аналитик отметил, что «Баргузины», которые могут находиться в позиционном районе от Москвы до Владивостока, внешне невозможно отличить от обычных рефрижераторных составов. Поезда с ядерными ракетами способны в любой момент нанести удар по территории потенциального противника. По словам Коротченко, определить местоположение БЖРК со спутников практически невозможно. Работы над «Баргузином», который эксперт призвал вернуть, прекратили в 2017 году.

Материалы по теме:
Померились ракетами. Как ядерные державы заявляли о своих возможностях в 2025 году?
Померились ракетами.Как ядерные державы заявляли о своих возможностях в 2025 году?
29 декабря 2025
«Поезд номер ноль» Как в СССР создали секретный поезд с ядерными ракетами, который приводил в ужас армию США
«Поезд номер ноль»Как в СССР создали секретный поезд с ядерными ракетами, который приводил в ужас армию США
5 ноября 2023

Он добавил, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Баргузина» унифицирована с выпускаемыми ракетами «Ярс» и «Булава». Это упростит принятие изделия на вооружение. Собеседник агентства допустил, что для поддержания стратегического баланса с США и другими ядерными державами Запада необходимо развернуть минимум пять «Баргузинов».

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о завершении перевооружения Козельского ракетного соединения на современные комплексы «Ярс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самолет» попросил помощи у государства. Если компания не найдет 50 миллиардов, то могут пострадать дольщики

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Долги по зарплате в России выросли в два раза

    Российского моряка приговорили к тюрьме в Британии

    Назван доступный и укрепляющий иммунитет продукт

    Дуров сделал важное заявление о Telegram

    Обвиняемый в изнасиловании сын принцессы расплакался в суде

    Обвиненному в клевете бывшему депутату Госдумы стало плохо в зале суда

    Угрожавшая взорвать Красную площадь и поджечь Ленина попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok