В России заявили о передаче Киеву военнопленных из отдельного списка украинских бойцов

Мединский: Украине передали военнопленных, от которых она отказывалась

Среди военнопленных, переданных Украине в результате обмена 5 февраля, были те, от которых она отказывалась. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военного-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в Telegram.

Он также сообщил, что каждая сторона передала по пять раненых. Их состояние помощник главы государства не уточнил.

6 августа 2025 года Мединский сообщил об отказе Киева от 1000 военнопленных. В тот же день в сети разместили отдельный список с фамилиями, званиями, должностями и позывными этих бойцов, а также их воинскими частями.

5 февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157». Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области. Посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.