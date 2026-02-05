Зеленский рассказал о следующих переговорах с Россией и США

Зеленский заявил, что новые переговоры с Россией и США могут пройти в Америке

Следующие переговоры с Россией и Соединенными Штатами, скорее всего, состоятся в Америке. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Из того, что уже можно сказать — следующие встречи планируются в ближайшее время. Вероятно, в Америке», — говорится в публикации.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с Россией и Украиной. По его словам, трехсторонние встречи в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США упорно работают над тем, чтобы положить конец украинскому конфликту. С таким заявлением Трамп выступил после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.