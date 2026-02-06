Реклама

10:20, 6 февраля 2026Ценности

76-летняя бизнесвумен объяснила причину делать пластику каждые 10 лет

Бизнесвумен Коркоран призналась, что регулярно делает пластику из-за камер
Екатерина Ештокина

Фото: Business Wire / Reuters

Одна из самых успешных бизнес-леди в США, инвестор, колумнист и телеведущая Барбара Коркоран объяснила причину делать пластику каждые 10 лет. Ее интервью публикует The Wall Street Journal.

76-летняя предпринимательница рассказала, что материнство вдохновило ее на изменение своей внешности. При этом она подчеркнула, что прибегает к регулярному хирургическому вмешательству из-за своего рода деятельности.

Я всегда делала пластические операции. Мой сын родился, когда мне было 48. Я выглядела изможденной, и это была моя первая подтяжка век. После подтяжки век, знаете, подтяжка лица стала огромной. Я решила, что буду делать операции каждые 10 лет, чтобы оставаться молодой, особенно учитывая, что я работаю на телевидении

Барбара Коркорантелеведущая

В то же время инвестор предположила, что не отказалась бы от коррекции внешности, даже если бы она не находилась под прицелом камер. «И я говорю нет, но сама себе не верю. Думаю, я бы сделала это, чтобы хорошо выглядеть, потому что я очень тщеславна», — призналась бизнесвумен.

В 2025 году Коркоран рассказывала, что делает инъекции филлеров в уши, чтобы отслеживать моложавый внешний вид. «Когда они опускаются и становятся плоскими, я понимаю, что пора идти снова», — уточняла она.

Ранее в феврале блогерша, которая сделала пластику, показала живот во время беременности и удивила зрителей.

