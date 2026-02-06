Бетербиев рассказал о третьем поединке с Биволом

Российский боксер Бетербиев предположил, что бой с Биволом состоится в 2026-м

Российский боксер Артур Бетербиев рассказал о третьем поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все знают, что меня интересует один вопрос — вопрос трилогии. И Турки Аль аш‑Шейх заверил меня, что трилогия должна состояться в этом году», — сказал Бетербиев.

Боксер добавил, что не общался с Биволом по поводу возможного поединка. «Мне, конечно, не верится уже. Но раз было дано слово уже ему, то я думаю, что все‑таки трилогия получится», — отметил Бетербиев.

Ранее Бетербиев и Бивол дважды дрались между собой. Первый бой прошел 12 октября 2024 года, тогда судейским решением победил Бетербиев. Ответный поединок, в котором на кону стояли все четыре пояса чемпиона мира в полутяжелом весе, состоялся 22 февраля 2025 года и завершился победой Бивола решением судей. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира.

40-летний Бетербиев к текущему моменту провел 22 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 21 победу. 20 из них — нокаутом. Бивол выиграл 24 поединка (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение.