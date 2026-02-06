Бывшая жена Бена Аффлека откусила ухо известному актеру

Американская актриса Дженнифер Гарнер откусила часть уха каскадеру Салу Бейкеру

Американская актриса Дженнифер Гарнер рассказала на пресс-конференции Apple TV в Санта-Монике, как откусила кусок уха известному каскадеру Салу Бейкеру. Ее слова приводит The Hollywood Reporter.

53-летняя бывшая жена актера Бена Аффлека рассказала, что инцидент произошел на съемках фильма «Королевство» в 2007 году.

В последний раз я дралась с Салом в фильме «Королевство». Пит Берг, который тогда был режиссером, сказал ему попытаться сразить меня. У нас не было жесткой хореографии. Он велел мне делать все возможное, чтобы выжить. Я делала все, что он скажет, и в итоге забралась ему на спину. Я укусила его за ухо, и у нас есть фотография, где у него отсутствует кусок уха, потому что мы не шутили Дженнифер Гарнер актриса

Гарнер добавила, что спустя почти 20 лет коллеги вновь повстречались в общем проекте. На съемочной площадке фильма «Последнее, что он мне сказал» им нужно было снова вступить в схватку. «Мы действовали так, что съемочная группа — это был, наверное, первый или второй день съемок — говорила: "Будьте с ней осторожнее". Я отвечала: "Нет, нет, нет, нет, он не будет осторожен. Я тоже не буду осторожна. Просто отойдите в сторону. У меня есть счеты"», — заявила актриса.

