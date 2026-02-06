Бывший губернатор российского региона и его заместитель арестованы за взятки

В Курске арестовали экс-губернатора Смирнова и его заместителя Дедова

В Курске арестовали экс-губернатора Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным следствия, Смирнов совместно с Дедовым при посредничестве Шубина получили взятку в размере 12,9 миллиона рублей за помощь двум компаниям ООО «Стройтехнолгрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Также они получили восемь миллионов рублей за содействие аффилированной бывшему депутату Курской области Васильеву ООО «КТК Сервис», с которой был заключен контракт на строительство фортификационных сооружений на территории области на сумму свыше 192 миллионов рублей.

Суд избрал в отношении Смирнова и Дедова меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей. Смирнова взяли под госзащиту после заключения сделки со следствием.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве.

