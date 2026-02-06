Реклама

Россия
08:55, 6 февраля 2026Россия

Директора российской школы уволили после попытки девушки поджечь одноклассников

Директора школы №153 в Красноярске Лукьянову уволили после нападения ученицы
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Директора школы №153 в Красноярске Нелли Лукьянову уволили после попытки ученицы поджечь одноклассников. Об этом сообщили порталу Ngs24.ru в главном городском управлении образования.

По данным российского издания, сейчас в учебном заведении из-за нападения ученицы организовали проверку.

Согласно информации, размещенной на сайте комплекса «Покровский», Лукьянова занимала должность директора школы с ноября 2023 года. Кроме руководства учреждением, она вела биологию и химию.

До этого стало известно, что в Красноярске школьнику с ожогом спины пришлось идти домой после нападения одноклассницы из-за отсутствия помощи со стороны учителей.

Не дождавшись помощи, подросток с раной спустился в гардероб, взял верхнюю одежду и отправился пешком домой. Его мать уверена, что ожоги могли быть меньше, если бы с него сразу сняли рубашку. Сейчас пострадавший в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Подросток рассказал, что сидел за одной партой с поджигательницей и незадолго до нападения видел, как она выбирает на маркетплейсах ножи и топоры.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей оказались в больнице. О своих мотивах школьница на допросе говорить отказалась, сославшись на право по 51-й статье Конституции.

