Доля России на ключевом нефтерынке обвалилась

Доля России в структуре нефтяного импорта Индии упала до 24,9 % в декабре

По итогам декабря доля России в структуре нефтяного импорта Индии упала до минимальной за последние три года отметки, опустившись ниже четверти. О резком ослаблении роли отечественных сырьевых экспортеров на ключевом энергорынке сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности азиатской страны.

После почти полной потери европейского рынка на фоне масштабных западных санкций российские нефтяники переориентировали поставки сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ключевыми импортерами отечественного сырья в итоге оказались Индия и Китай.

На пике доля России в структуре индийского сырьевого импорта превышала 40 процентов. Однако на фоне усиления давления со стороны западных стран (в первую очередь, США) роль РФ на энергорынке азиатской страны начала стремительно падать. К концу прошлого года доля российской нефти опустилась до 24,9 процента.

В последний месяц 2025 года суммарные объемы закупок отечественного сырья индийскими импортерами сократились на 27,1 процента к ноябрьскому уровню и упали до 2,7 миллиарда долларов в деньгах. В годовом выражении доходы российских нефтяников от сбыта сырья в азиатскую страну сократились на 15 процентов.

Негативная динамика, скорее всего, закрепится в 2026 году, сходятся во мнении эксперты. Этому поспособствует в том числе торговая сделка США и Индии. Главными ее условиями стали снижение американских импортных пошлины с 50 до 18 процентов и сокращение закупок Нью-Дели российской нефти.

Полного отказа Индии от отечественного сырья в ближайшие несколько месяцев ждать не стоит, отметили аналитики Moody's Ratings и Kpler. Однако в среднесрочной перспективе Индии вполне по силам заместить до 50 процентов импорта из России за счет наращивания закупок сырья Объединенных Арабских Эмиратов, Анголы и Бразилии, заявил главный директор по энергетическому направлению исследовательского центра «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. Если этот сценарий реализуется, предупреждают эксперты, финансировать боевые действий на Украине в прежних объемах Кремлю станет гораздо труднее.