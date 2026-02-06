Футболистки Литвы и Эстонии получили технические поражения за отказ играть с белорусками

Футболистки сборных Литвы и Эстонии получили технические поражения за отказ от игр с белорусками в отборочном турнире чемпионата Европы в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает сайт Белорусской федерации футбола (АБФФ).

«Решением контрольно-этического и дисциплинарного органа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборным Эстонии и Литвы до 17 лет засчитаны технические поражения со счетом 0:3», — говорится в заявлении АБФФ.

В рамках второго раунда отборочного турнира белоруски должны сыграть со сборными Эстонии (27 марта), Мальты (30 марта) и Литвы (2 апреля). Отмечается, что информация о проведении матча с командой Мальты поступит позднее.

В первом раунде отборочного турнира сборная Беларуси играла в группе А7. Заняв там последнее место, она вылетела в лигу В, где выступает сейчас.