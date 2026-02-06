Реклама

Иран раскрыл требование к США

Глава МИД Аракчи: Иран потребовал от США отказаться от угроз и давления
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В ходе переговоров в Омане Иран потребовал от США отказаться от угроз и давления ради продолжения диалога. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

«Условием любого диалога является отказ от угроз и давления. Мы сегодня также прямо об этом заявили и ожидаем, что это будет обязательно соблюдаться, чтобы обеспечить возможность продолжения переговоров», — отметил глава МИД.

Ранее Аракчи сообщил, что США и Иран по итогам переговоров в Омане договорились о продолжении контактов по ядерной программе. Он добавил, что окончательное решение о продолжении контактов будет объявлено позднее.

6 февраля агентство Reuters предположило, что вероятность военного конфликта между США и Ираном остается высокой, так как Тегеран, по его оценке, вряд ли пойдет на значительные уступки в ходе переговоров.

