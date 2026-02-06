Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для рекламы

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном образе для рекламы своего бренда Kylie Cosmetics. Кадры появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя предпринимательница позировала в прозрачном мини-платье, бюст которого был декорирован зернами граната. Звезда также примерила крупные серьги в виде упомянутого тропического фрукта. При этом она продемонстрировала новый бальзам для губ.

Известно, что Дженнер владеет бьюти-брендом Kylie Cosmetics, основанным в 2015 году, и модной маркой одежды Khy (запущена в 2023 году).

