Комик из ЧБД отреагировал на запрет въезда Сабурову в Россию

Комик Макаров о Сабурове: На меня также обрушилась вся эта реальность

Актер и стендап-комик из популярного шоу «Что было дальше?» (ЧБД) Илья Макаров отреагировал на новость о том, что его коллеге Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что на него обрушилась такая реальность.

«Я ничего не знаю. На меня также обрушилась вся эта реальность», — поделился Макаров.

На вопрос корреспондента «Ленты.ру», созванивалась ли команда ЧБД и не обсуждала ли, как дальше будет существовать шоу, комик ответил: «Нет».

О том, что Сабурова задержали во Внуково, сообщалось ранее 6 февраля. Комику запретили приезжать в страну в течение 50 лет. Причиной стало нарушение им миграционного и налогового законодательства России. Также утверждалось, что он критиковал спецоперацию на Украине.