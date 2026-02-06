Реклама

Экономика
08:37, 6 февраля 2026Экономика

Соседи рассказали о последнем визите Валерия Леонтьева в свою квартиру в Москве

Валерий Леонтьев давно не появлялся в своей квартире в Москве
Виктория Клабукова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Переехавший в США народный артист РФ Валерий Леонтьев давно не навещал свою квартиру в Москве. О последнем визите звезды агентству РИА Новости рассказали его соседи.

По словам соседей артиста, в последний раз Леонтьев появлялся в своей столичной квартире в 2024 году, когда давал концерт. «Когда 75 лет ему было, он приезжал, концерт давал, больше я его не видела», — поделилась с журналистами одна из жительниц дома. Другой сосед певца признался, что не общался с ним близко, и упомянул, что видел Леонтьева некоторое время назад, но когда именно, сказать не смог.

Речь идет о трехуровневой квартире артиста площадью 200 квадратных метров в Колокольниковом переулке недалеко от станции метро «Трубная». Интерьеры прежде всего запоминаются обоями с анималистичным принтом, шкурами животных и аксессуарами в африканском стиле. По оценкам экспертов, стоимость такого объекта может составлять от 150 миллионов до 180 миллионов рублей.

