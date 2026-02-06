Реклама

04:16, 6 февраля 2026

Марго Робби прозвали гладильной доской из-за откровенного образа на фотосессии

Екатерина Ештокина

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби в откровенном образе снялась для рекламы фильма «Грозовой перевал» и была раскритикована в сети. Кадры публикует Daily Mail.

35-летняя звезда кинолент «Барби» и «Волк с Уолл-стрит» пришла на фотосессию с актером Джейкобом Элорди в лондонском Спенсер-Хаусе. Артистка повторила наряд супермодели Хелены Кристенсен на показе коллекции Ready To Wear бренда Galliano на Неделе моды в Париже в 1992 году.

Знаменитость надела пальто в стиле ретро с глубоким декольте, разработанном британским модельером Джоном Гальяно. При этом Робби отказалась от бюстгальтера.

Свой образ она украсила туфлями на каблуках Manolo Blahnik, укороченной черной мини-юбкой и красными чулками. В свою очередь, ее коллега позировал в черных брюках, красной рубашке и солнцезащитных очках.

Читатели издания не оценили внешний вид Робби, о чем написали в комментариях под постом. «Выставляет себя на посмешище, даже не осознавая этого», «Она просто несексуальна. И к тому же слишком худая», «Кто ее одевал, наркоманка-мусорщица?», «Что она вообще на себя надела?», «Гладильная доска не нуждается в бюстгальтере», — написали они.

В январе Марго Робби в полупрозрачном наряде посетила премьеру «Грозового перевала». Знаменитость представала на ковровой дорожке в облегающем платье люксового бренда Schiaparelli.

