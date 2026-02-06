Модель впечатлила пользователей сети фигурой после похудения на 57 килограммов

Английская телеведущая, певица и модель Шанель Хейс впечатлила пользователей сети фигурой после похудения на десятки килограммов. На соответствующий снимок, размещенный в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ), обратило внимание Daily Mail.

35-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в темной джинсовой мини-юбке в сочетании с белым свитером с высоким воротником. При этом звезда надела черные замшевые ботфорты и меховую сумку.

В то же время она продемонстрировала результат похудения на 57 килограммов. «Мягкие перемены, стабильная энергия», — подписала она.

Читатели издания восхитились внешностью Хейс в комментариях под материалом. «У нее потрясающие волосы. И молодец, что похудела!», «Потрясающая трансформация», «Великолепно», «Честно говоря, выглядит отлично», — написали они.

В июле 2018 года модель Шанель Хейс затравили за лишний вес.