Наука и техника
15:19, 6 февраля 2026Наука и техника

Назван возраст пика физической силы человека

JCSM: Физическая форма большинства людей достигает пика в возрасте 26-36 лет
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Davidovici / Shutterstock / Fotodom

Физическая форма большинства людей достигает пика уже в возрасте 26-36 лет, после чего начинается постепенное, а затем ускоряющееся снижение. К такому выводу пришли шведские ученые, проанализировав данные почти полувекового наблюдения за обычными людьми. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM).

Авторы изучили данные 427 жителей Швеции, за которыми наблюдали с 16 до 63 лет. Выяснилось, что максимальная аэробная выносливость и мышечная выносливость у мужчин и женщин приходится на третье десятилетие жизни. Затем показатели снижаются сначала медленно — примерно на 0,3-0,6 процента в год, а после 50 лет темпы падения ускоряются до 2-2,5 процента ежегодно. К 63 годам уровень физической работоспособности оказывается на 30-48 процентов ниже пиковых значений.

Мышечная мощность, связанная со взрывной силой, достигает максимума еще раньше: в среднем в 27 лет у мужчин и в 19 лет у женщин. При этом темпы дальнейшего снижения оказались схожими у обоих полов. Исследователи также отметили, что с возрастом разрыв между людьми по уровню физической формы резко увеличивается: одни сохраняют относительно высокие показатели, тогда как у других они падают особенно быстро.

Несмотря на неизбежность возрастных изменений, образ жизни играет важную роль. Люди, которые были физически активны в юности или начинали регулярно двигаться уже во взрослом возрасте, демонстрировали более высокие показатели на всех этапах наблюдения. По словам авторов, это подтверждает, что снижение физических возможностей начинается задолго до старости, но регулярная активность способна заметно замедлить этот процесс и снизить риск серьезных нарушений в будущем.

В январе ученые выяснили, что разнообразие физической активности снижает риск преждевременной смерти.

