11:11, 6 февраля 2026Силовые структуры

Названа причина запрета въезда в Россию для комика Сабурова

Комику Сабурову запрещен въезд в РФ на 50 лет за критику СВО и нарушения законов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российские власти ввели санкции против комика Нурлана Сабурова за нарушения законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Комика наказали за критику специальной военной операции, нарушения миграционного и налогового законодательства. Ему запрещен въезд в страну на 50 лет. Решение вступило в силу 30 января.

Юмориста остановили на досмотре в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Пока он не может улететь обратно, так как у него нет денег на билет.

В декабре 2025 года концерт Сабурова в городе Обнинск Калужской области внезапно отменили. Причиной могли стать шутки комика о россиянах на концерте в 2022 году. В ноябре выступления Сабурова отменили в Нижневартовске и Екатеринбурге.

В мае 2025 года стендапера задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в миграционный отдел полиции. Уточнялось, что юморист нарушил сроки миграционного учета. Также сообщалось, что Сабуров несколько лет пытался получить российское гражданство.

