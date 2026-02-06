Реклама

Оголяющий тело наряд Марго Робби на премьере фильма сравнили с бабушкиной занавеской

Екатерина Ештокина

Фото: Jack Taylor / Reuters

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби посетила британскую премьеру фильма «Грозовой перевал» в откровенном образе и была высмеяна в сети. Кадры и комментарии публикует Daily Mail.

35-летняя звезда кинолент «Барби» и «Волк с Уолл-стрит» вышла в свет с коллегой Джейкобом Элорди, который сыграл ее возлюбленного. Знаменитость выбрала платье в георгианском стиле, крой которого оголял ее тело. Наряд состоял из корсета и зеленых нитей, переплетенных по всей длине изделия.

Автором платья выступила дизайнер турецкого происхождения из Лондона Дилара Финдикоглу.

Пользователи сети сравнили образ Робби с бабушкиной занавеской в комментариях под материалом. «Кто вообще носит такую ​​дрянь?», «Они похожи на два маленьких деревца в садовом центре», «Это мои шторы», «Ужасное платье!», «Извини, Марго, но это платье — большая модная ошибка!», «Похоже, она завернулась в старые занавески своей бабушки», «Великолепная женщина. Ужасное платье», — заявили они.

Ранее в феврале Марго Робби прозвали гладильной доской из-за откровенного образа на фотосессии. Артистка повторила наряд супермодели Хелены Кристенсен на показе коллекции Ready To Wear бренда Galliano на Неделе моды в Париже в 1992 году.

