Президент Эстонии сделал внезапное признание о России

Глава Эстонии Карис признал неэффективность антироссийской изоляции и санкций

Удерживать Россию в вечной изоляции не получится. Так заявил президент Эстонии Алар Карис, его слова приводит эстонская телерадиокомпания ERR.

Политик подчеркнул, что исторические примеры демонстрируют несостоятельность политики изоляции. По его словам, санкции имеют лишь временный эффект и не могут продолжаться бесконечно долго. «Это значит, что нужно думать, какие следующие шаги предпринять», — отметил лидер страны.

Впрочем, эстонский лидер уже успел столкнуться с критикой внутри страны из-за своих слов о том, что Евросоюз должен назначить спецпосланника для возобновления контактов с Москвой. По словам Кариса, Киеву необходимо будет решить, готова ли Украина пойти на мир или нет. Во внутриполитической среде Эстонии не все поняли высказывание президента: одни отмечают, что его речь не соответствует официальной позиции Таллина, а другие, наоборот, призывают к более умеренной и «спокойной дипломатии со стратегическим мышлением», пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в Эстонии возник раскол между президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом из-за России. Причиной разногласий стало видение на возобновление диалога с Москвой.

Тем временем, эстонский МИД проигнорировал мнение собственного президента, выступив с критикой его слов. В заявлении отмечалось, что возвращение к диалогу с РФ противоречит позиции Европы.