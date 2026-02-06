Депутат Колесник назвал присвоение НАТО Балтийского моря потехой

Слова французского военачальника, присвоившего полный контроль над Балтийским морем НАТО — потеха, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции Фабьен Мандон сообщил, что НАТО после вступления Финляндии и Швеции в альянс получила полный контроль над Балтийским морем и этот факт якобы является «плохой новостью» для российской стороны.

«Широко шагает он, штаны порвет. Плохая новость для российской стороны, что глава Вооруженных сил Франции так сказал и придется потом в случае чего полный контроль нам получать над Францией, чего бы нам не хотелось. Человек, который занимает должность, на которой можно принимать решения, должен тщательно подбирать слова, особенно если это касается России. В таких случаях лучше помолчать. Молчание не говорит об отсутствии ума, но говорит об отсутствии глупости», — высказался депутат.

Россия как контролировала свои коммуникации морские в любой точке земного шара, где это нужно, так и будет контролировать Андрей Колесник депутат Госдумы

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды. «Все участники встречи и генеральный секретарь [Марк Рютте] НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод», — рассказал глава польского правительства.

