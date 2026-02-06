Реклама

23:10, 6 февраля 2026Спорт

Роналду пропустил второй матч «Аль-Насра» подряд

Владислав Уткин

Фото: Peter Morrison / AP

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил второй матч подряд из-за забастовки. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети Х.

«Аль-Наср» на своем поле принимал «Аль-Иттихад». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Роналду не было ни в стартовом составе, ни на скамейке запасных.

Ранее 40-летний португалец пропустил игру с «Аль-Риядом». Решение Роналду не выходить на поле связано с отсутствием гарантий со стороны Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии относительно изменений в управлении клубом.

Также Роналду недоволен тем, что конкуренты «Аль-Насра», по его мнению, имеют больше возможностей по усилению составов. Летом 2026 года игрок может покинуть команду и отправиться в один из европейских чемпионатов или в американскую Главную лигу футбола (MLS).

Роналду играет за «Аль-Наср» с 1 января 2023 года. За это время форвард провел в составе клуба 127 матчей, в которых забил 111 мячей. В текущем сезоне он провел 22 матча, в которых отметился 18 голами и тремя результативными передачами.

