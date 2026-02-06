Россиянам назвали бесполезные добавки для поднятия иммунитета

Эндокринолог Хан: Витамин C не подходит для профилактики ОРВИ

Эндокринолог Станислав Хан заявил, что с помощью добавок невозможно улучшить работу иммунной системы. Бесполезные с этой точки зрения препараты она назвал в Telegram-канале.

Так, по словам Хана, улучшить иммунитет, снизить риск ОРВИ и защититься от вирусов не помогают добавки с витамином C или цинком. Причем последние, как уточнил доктор, могут провоцировать неприятные побочные эффекты, в том числе тошноту и появление металлического привкуса во рту.

Врач заверил, что эхинацея, женьшень и элеутерококк, которые многие считают полезными для иммунной системы, тоже на самом деле не помогают улучшить ее работу. Нет и никаких доказательств эффективности так называемых иммуностимуляторов, подчеркнул Хан.

«Иммунитет не надо стимулировать, если он не подавлен. Чрезмерная стимуляция иммунной системы — это даже плохо: [это провоцирует] аутоиммунные заболевания, аллергии, хроническое воспаление», — предупредил эндокринолог.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как укрепить здоровье зимой. Для этого, по его утверждению, необходимо чаще гулять на свежем воздухе.