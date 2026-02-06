На фоне рекордных долгов РЖД начали занимать деньги в юанях

«Ъ»: РЖД на фоне растущих долгов впервые вышли на рынок заимствований в юанях

ОАО «Российские железные дороги» впервые провело размещение валютных облигаций, номинированных в китайской валюте. Итоговый объем достиг четырех миллиардов юаней при первоначальном предложении в объеме двух миллиардов. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Срок выпуска составляет 3,5 года, а ставка купона облигации — 7,6 процента годовых, что ниже установленной верхней границы в 8 процентов. Тем не менее в декабре 2025 года «Газпром Капиталу» удалось разместить аналогичный по сроку выпуск на три миллиарда юаней на лучших условиях — по ставке 7,4 процента годовых.

Гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков указал, что юаневые облигации первого эшелона торгуются с доходностью 7,2 процента годовых, то есть РЖД предоставили покупателям существенную премию.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров напомнил, что РЖД сталкиваются с серьезной долговой нагрузкой и ухудшением финансового положения. Поэтому выход в сегмент займов в юанях может быть связан с необходимостью срочно найти новые источники финансирования.

Ранее стало известно, что РЖД в поисках средств намерены продать офисные помещения, расположенные в башне Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити», и 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны. Впрочем, аналитики видят сложности в реализации обоих активов.

В начале декабря прошлого года Минфин сообщил о первом в истории размещении в юанях облигаций федерального займа (ОФЗ). Один транш на 12 миллиардов юаней с купоном шесть процентов предназначен к погашению в 2029 году, а второй — с купоном семь процентов — в 2033-м. Позднее представитель ведомства подчеркнул, что продажа госдолга в какой-либо другой иностранной валюте не планируется.