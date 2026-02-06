Названы главные производители смартфонов

Omdia: Apple, Samsung и Xiaomi – самые популярные производители смартфонов

Apple, Samsung и Xiaomi поделили между собой мировой рынок смартфонов. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Omdia.

Лидером глобального рынка в 2025 году стала американская Apple, которая получила долю 19 процентов. На втором и третьем местах оказались корейская Samsung и китайская Xiaomi — чуть меньше 19 процентов и 13 процентов соответственно. Также в топ-10 попали Vivo, Oppo, Transsion, Honor, Lenovo, Huawei и Realme.

Лидеры рынка, если не считать Xiaomi, увеличили поставки на 7 процентов. По словам аналитиков Omdia, самый большой прогресс в поставках продемонстрировала Honor, которая увеличила этот показатель за год на 11 процентов.

За год мировой рынок смартфонов вырос на 2 процента. При этом ранее аналитики полагали, что рынок упадет на 7 процентов. «В условиях все более неизбежного сокращения рынка в 2026 году поставщики будут переориентироваться на повышение прибыльности, одновременно расширяя альтернативные источники дохода», — заключил менеджер по исследованиям Omdia Ле Сюань Чиу.

В начале февраля специалисты Counterpoint Research (CR) рассказали, что Apple получила рекордную долю на рынке смартфонов в США — 69 процентов. Американский IT-гигант сильно оторвался от главного конкурента Samsung, который получил долю 13 процентов.